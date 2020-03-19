中央氣象局表示，明(20)日水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，北部雲量偏多清晨偶飄雨，而後逐漸轉為多雲，中南部地區則是多雲到晴的天氣。

氣象局預報員陳伊秀表示，溫度方面，清晨各地低溫17至20度，白天東北部及東半部高溫23至26度，西半部及台東26至30度，明天水氣減少，雨勢和今天相比將緩和許多，穩定天氣持續到周六(22)，周末適合曬被子及安排戶外活動。

陳伊秀提醒，這一周清晨西半部及金馬地區都有濃霧發生，行車民眾開車記得打開車頭燈，務必要當心。

另外明天是24節氣中的「春分」，是白天跟黑夜幾乎一樣長的日子，之後就是白天的時間比黑夜長的日晝分佈了。

未來一周天氣預報概況：

下周一東北風稍增強，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周二(24)、下周三(25)東北風稍減弱，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周四(26)至下周六(28)環境以東南風至南風為主，除了花東有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

(中時 )