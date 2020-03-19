歐盟龍頭德國新冠疫情呈現井噴態勢。18日一天就增加了3000多個確診病例，等於是暴增了近25％，達到了12327例。德國總理梅克爾特別發表史無前例的全國電視講話，她表示德國面臨二戰以來最大挑戰，疫情發展形勢不容樂觀，請大家嚴肅看待。德國人會失去多少摯愛的家人，很大程度上取決在德國人自己的選擇。

梅克爾發表全國電視講話，這是梅克爾擔任德國總理15年以來，除了新年致辭之外，首次在電視上特別針對一項緊急議題對德國民眾發出公開呼籲。她表示，十分確定德國會度過這場新冠病毒帶來的危機，但德國一定要團結一致才能面對嚴峻挑戰。

德國衛生部門發出警告，德國可能有高達一千萬公民感染新冠病毒，如果國民不遵守政府發布的措施阻止疫情擴散的話。梅克爾在電視講話中還特別強調，她的這個講話是不尋常的，因為她要告訴國民和她在政府的同僚，做為總理的責任是什麼，德國是開放的民主社會，我們必須向國民解釋政治決策並盡量讓決策透明。

梅克爾還特別提到自己的經歷向國民保證，對於一個出身在東德的人來說，自由旅行遷徙是得來不易的權利，但現在政府施加限制是因為這些措施是必要的。在一個民主國家，限制不能隨便付諸執行，必須是暫時而且必要的，「一切都是為了拯救生命」。

(中時 )