原本還在等待到底何時重回大陸CBA的林書豪，19日晚間突然發布微博動態，宣布自己已經重回北京，積極準備接下來的CBA重新復賽，豪哥寫到，「北京我回來了！經過40個小時的漫長旅程，和在機場沙發上過夜後，我平安回到北京了。」

「過去一周，通過新聞報導我知道全世界有很多人受到新冠病毒感染，對此我很難過，」林書豪表示，「我一直為受影響的家庭祈禱，同時被日以繼夜對抗病毒的前線人員所鼓舞，特別感謝今天在機場有球迷讓我在他的防護衣上簽名。」

「在離開北京的兩個月中，我一直在家訓練技術，強化思想，努力讓每天變更好，我已經準備好在接下來14天裡在房間中訓練，然後與隊友一起回到場上，用最好的表現結束這一季，雖然現場球員可能看不到球迷，但我們會盡力打球，盡力讓你們可以在家裡透過螢幕感受到體育、籃球帶來的幸福。」

「所有的粉絲們，我想說在我最難過的受傷歲月裡，你們都在支持我，我希望這次我能支持你們！你們詮釋了什麼叫做NEVERDONE！」林書豪預計將會居家隔離14天，相信絕對可以趕上4月15日的大陸CBA重新開打預估日期。

(中時 )