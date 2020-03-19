全球三大信評機構緊盯受疫情衝擊的各種政經情勢，惠譽國際評級今天就針對美國銀行業，提出整體產業評等展望下調的最新行動，且是一次向下調整為「負向」，若金融巨震情勢沒有改善，接下來就要調降美國銀行業的信用評等。

惠譽指出，新冠疫情全球擴散，對經濟成長產生負面影響，美國聯準會帶頭連番大幅降息，目標聯邦基金利率降至0.00％至0.25％之間，大多數美國銀行業短期間馬上面臨顯著的盈利挑戰，即使業者已明白收入勢必受到壓縮，預估仍遠遠不及去年年底的預期。

惠譽評估，大幅降息對美國銀行業帶來三大面向的盈利減損：1、長、短期利率齊降，不利於爾後許多個季度的利差收入，2、手續費收入將因客戶交易減少而降低，3、會計帳上的當期預期信用損失（current expected credit loss, CECL）會進一步給銀行利潤帶來壓力。

惠譽希望在近期內對分配給美國銀行的所有評級進行全面審查，其中包括對可能的收益和信貸質量影響的評估。此外，惠譽還將根據單個發行人評估與預期收益表現和流動性有關的資本充足率。重要的是，當前正面評級展望的評級將在此審查過程中被優先處理，而當前負面評級的評級可能最容易受到近期降級的影響。

儘管惠譽這樣「一刀砍下」所有美國銀行業，似乎不太公平，至少惠譽也贊同，美國銀行業整體上持有的流動性和資本水平，遠高於2008年金融危機時期的水平，因此，惠譽應會再進一步點名少數明顯資產受壓的銀行業者，諸如消金業務為主的銀行，會因此波疫情導致的失業率急劇上升而出現意外的信貸損失。

(工商 )