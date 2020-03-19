墾管處為與承租、委外業者共體時艱，祭出國家公園成立30餘年來首次紓困辦法，宣布2至4月間租金減半，且可依減少比率再減租，最高能達到全免。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情延燒不止，恆春半島觀光受重創，今年2月的遊客比去年同期減少6成，業者哀號遍野，墾管處為與承租、委外業者共體時艱，祭出國家公園成立30餘年來首次紓困辦法，宣布2至4月間租金減半，且可依減少比率再減租，最高能達到全免。

墾管處指出，據統計顯示，今年2月的遊客比去年同期減少6成，很明顯已對觀光業者造成傷害，而在此非常時期共體時艱很重要，因此決定透過內政部「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第9條、制訂國家公園事業紓困辦法。

墾管處長許亞儒說，依紓困辦法指出，2至4月間所有租金（權利金）減半，另可再比照去年同期遊客量的減少比例再減租金，如遊客量減少70％以上租金直接全免，減少60至70％者、租金只需付3成，而減少50至60％的付4成。

「若疫情未趨緩，紓困會繼續。」他說，如果5月後情況未好轉，紓困辦法將持續，且擴大範圍至減少40至50％的租金付5成，少30至40％的付6成，少20至30％的付7成，而管處都將主動聯繫符合條件的廠商或店家，通知其補助方式及金額。

他強調，墾丁國家公園事業散布在南灣、小灣、貓鼻頭、社頂、鵝鑾鼻等處，而與管處承租的業者除有委外的OT業者外，還有小本經營的在地居民，如今遊客大幅縮減，多數賴以為生的民眾經濟出現問題，盼紓困辦法能降低他們的經濟壓力。

對此，不少業者稱「不無小補」，雖然沒有遊客才是重點，但墾管處釋出好意降低經營成本，也是好事一樁，只是如果遊客量再減少，怕還是躲不了關門大吉的那天。

(中時 )