在大陸國家監委調查組發布「李文亮醫生有關情況調查」通報後，武漢市公安局

公告稱，對李文亮醫生訓誡並出具訓誡書屬處置不當、適用法律錯、執法程式不規範。為此武漢市公安局決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。

武漢市公安局在其官方微博發佈情況通報稱，1月3日下午，武漢市公安局武昌區分局中南路街中南路派出所對在網上出現的轉發、發佈SARS等傳染病資訊情況進行了調查，安排值班民警與李文亮醫生進行談話核實，現場製作筆錄，對其訓誡，並出具訓誡書，屬處置不當、適用法律錯誤、執法程式不規範。武漢市公安局決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。

武漢市公安局表示，將認真吸取教訓，改進工作，努力做到嚴格規範公正文明執法。

武漢市公安局還說，新冠肺炎疫情發生以來，英雄的武漢人民團結一心、顧全大局、頑強鬥爭，付出了巨大的努力和犧牲，為疫情防控工作作出了重大貢獻。廣大公安民警將繼續與全市人民一起，同心協力、英勇奮鬥、共克時艱，堅決奪取疫情防控鬥爭的全面勝利。感謝廣大人民群眾對公安工作的關心、支持和監督。

稍晚武漢市公安局還另行發布消息說，經公安局研究，對李文亮醫生被訓誡一案相關責任人作出如下處理：一、武昌區公安分局中南路街中南路派出所副所長楊力，對民警執法工作監督管理不力，工作失職，給予其行政記過處分；二、武昌區公安分局中南路街中南路派出所民警胡桂芳，執法程式不規範，違規出具訓誡書，給予其行政警告處分。

(中時電子報)