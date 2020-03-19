被稱為新冠肺炎疫情「吹哨人」的醫師李文亮自2月初因染疫不性身亡後，引爆民間對官方的嚴厲抨擊，大陸官方不得不火速下令調查此事，盼平息民怨。新華社報導，大陸國家監委調查組19日公布調查結果稱，武漢市公安局決定撤銷李文亮醫生訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉。

報導稱，1985年出生的李文亮是武漢市中心醫院眼科醫師。他在2019年12月底時，向醫院通報接診了3例不明原因的肺炎患者，懷疑是SARS病例，同時在醫師群組中透露此一消息，表達他的憂心。但在2020年1月初，武漢市公安局武昌分局中南路派出所與李文亮聯繫，稱其在微信群中發出有關SARS的資訊是不對的，並要求其寫下訓誡書。

之後，李文亮於2020年1月10日出現發燒，確診感染新冠病毒，2月7日不幸去世。他的去世立刻引發眾怒，認為官方初期不重視「吹哨人」的意見，才導致疫情一發不可收拾。事實上，李文亮工作的醫院，就有四名醫師確診染疫而喪命。

國家監委成立調查組，就群眾反映有關李文亮的情況依法開展調查。19日公布的調查結果指出，武漢派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，調查組已建議湖北省武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。此外，李文亮服務的武漢市中心醫院也積極撫恤善後。

此外，官媒19日報導，中共中央日前已批准原山東省省長龔正，轉任上海市委委員、常委、副書記，外界估計龔正將很可能接替應勇出任市長一職。大陸官方在同日公布此事，也代表相關調查結束。

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