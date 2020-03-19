砷化鎵磊晶廠全新（2455）19日晚間發布重訊，宣布20日起實施庫藏股，預計買回自家股票5,000張，買回區間價格為每股58元至108元；此外，全新19日也公布2019年股利政策，擬配發現金股利2.5元，以19日收盤價61.2元計算，殖利率約4％。

全新20日起實施庫藏股，以買回區間價格最高價108元計算，若全數買足，總金額約5.4億元。全新表示，若市價低於所定買回區間價格下限，將繼續執行買回股份，本次預定買回股份占已發行股份約2.7％，買回後將轉讓給員工。

(工商 )