公視實境節目《阮三个》邁入第二季，范少勳、索艾克18日現身蝦皮直播宣傳，鮮少上直播的「最媚老闆娘」楊貴媚也透過VCR參與闖關，大拍網美照為粉絲贏得驚喜大禮包。新加入《阮三个2》的范少勳坦承開拍前沒看過第一季、也沒做任何功課，純粹抱著去「玩」的心態，讓現場來賓大跌眼鏡，他因精通木工、水電、帶團，自嘲是長工，卻被索艾克調侃，「女客人最愛，發票本早準備好隨時開單出售！」

《阮三个2》由楊貴媚、索艾克、范少勳坐鎮，「三金」得主團隊再戰金鐘野心超大，為表得獎決心，范少勳、索艾克兩人現場發願，只要拿下金鐘就上蝦皮直播「穿圍裙做菜」，滿足直播觀看粉絲的眼球，此話一出索艾克急忙撇清，「我只做菜。」獨留范少勳一個人穿裸體圍裙。見此情況，曾與范少勳組「夏邱CP」的盧彥澤義氣相挺，願陪「舊愛」一起「把胸肌挺出來」，兩人高調放閃，親暱磨鼻子、撞胸貼臉頰、緊緊相擁幫穿圍裙、交杯餵食豆花等，粉紅泡泡讓粉絲激動留言，「越界粉要哭了。」

《阮三个2》團隊互動逗趣。（蝦皮購物提供）

范少勳、索艾克笑料不斷，各自許願心中女神舒淇、仙女系紀培慧下季一起經營民宿。索艾克自曝在廚房脾氣不好，曾多次對想來幫忙的楊貴媚動怒，「先不用，你走開！」雖錄完影就會清醒急道歉，仍被張立東虧，「還好你有在第二季。」主持人瑪麗神補槍，「應該要看第三季吧。」讓索艾克冷汗直流。

(中時 )