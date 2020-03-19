一名網友表示，當他把衛生紙跟咖啡搬到輸送帶準備結帳時，有大媽直接拿分隔條放中間，還嗆衛生紙是她的，要打統編 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

新冠疫情擴散，台灣確診破百例，也吹出了囤貨潮，從昨晚(18日)開始，各大賣場湧入大量民眾狂搶民生物資包括衛生紙、泡麵、罐頭等物品，短短時間內貨架全空，讓買不到的民眾哀號。一名網友就表示，今天去好市多買衛生紙，竟然碰到有大媽試圖用賤招搶貨，還差點讓她得逞。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，他到好市多購物，買了咖啡跟衛生紙，結著就花40分鐘排隊等結帳，此時一名大媽突然靠近，扶著他的推車，讓他百思不得其解。

過了不久換原PO結帳，他把衛生紙跟咖啡拿上輸送帶，這時大媽突然拿了分隔條，直接放在衛生紙跟咖啡中間，讓原PO嚇得直問「妳到底想幹嘛」，大媽竟臉部紅氣不喘說「我要打統編，這是我的衛生紙」，讓原PO差點抓狂，好險店員都看在眼裡，沒有理會大媽，直接幫原PO結帳。

原PO傻眼表示：「買過這麼多次，排了40分鐘，沒想到會遇到這種離譜事件，社團第一PO竟然就獻給這位大媽」。網友看到也痛批「台灣大媽就是狂」、「好市多這種奧客一堆，見怪不怪了」、「這臉皮可以做成防彈衣了」、「大概被新冠病毒入侵腦袋了」、「所以我去好市多推車都不敢離開視線」、「搶不到就玩賤招，太離譜了」、「是我就直接尻下去了」、「今天也看到有人想偷偷搬別人推車的衛生紙...」、「大媽完全沒有極限啊XD」。原PO後面則補充說明，其實好市多衛生紙貨源還很充足，但這位大媽應該只是不想排隊，所以出此下策。

(中時電子報)