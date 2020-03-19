歐美政府正全力對抗新冠肺炎疫情，讓公務員在家工作等防疫措施，可能令亞馬遜收購英國美食外送平台戶戶送（Deliveroo）和波音收購巴西商用噴射機製造商Embraer等，許多大型併購案完成時間被延後而造成財務損失。

美國主管機關因疫情而讓公務員在家工作，接受提出併購審查申請的企業，以電子文件取代紙本作業來處理相關程序。

司法部要求把部份併購案的審查工作期限延長30天。聯邦貿易委員會表示就算併購案本身沒問題，也不會快速跟進處理。

歐盟負責反壟斷事務的主管機關近期，已暫停深入審查部份併購案是否違反公平競爭原則，並要求企業延後啟動提出併購審查申請的正式程序。

歐盟表示讓公務員在家工作等防疫措施，會影響併購案的審查進度。目前歐盟已暫停審查波音併購Embraer等3宗大型併購案。尋求併購的企業也發現較以往更難向主管機關提交資料。

英國競爭和市場管理局（CMA）正考慮延長併購案的評估期限，因為其員工在家工作，正重新調配資源去完成關鍵工作。

CMA過去花24周完成併購案的深入審查，但在目前特殊情況下，評估期限會延長8周，因為跟資訊來源和第3方的聯絡工作已變得困難。外界認為像亞馬遜收購戶戶送等併購案的完成時間會被拖延。

CMA表示會繼續審查其負責的案件、做出判定和在期限前完成，但專家認為企業要做好準備，就是向CMA提出併購審查申請後，到其正式啟動調查之間，將較以往的等待時間來得久。

完成併購時間被延誤可能對企業造成財務損失。像總部在巴黎的光學鏡片商EssilorLuxottica若未能在7月底前完成收購荷蘭眼鏡零售商GrandVision，根據協議就要把收購價碼提高1.5％。

(工商 )