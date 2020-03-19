「財富女神」王宥忻近期剛發行新專輯《宥見逆光的幸福》，她表示這張專輯的靈感源自他們夫妻的感情歷程，「老公在背後的支持非常大，我們在相處過程中，一路走來也經歷很多風雨，包含做生意也有失敗經驗，但我們兩人始終攜手往前走。」專訪過程，老公陪在一旁，兩人數度對視而笑，感情非常甜蜜，但她坦言其實在多年感情中，婚姻曾一度因溝通不良而觸礁，最後夫妻敞開心扉才了解彼此心意。

王宥忻透露，她在沒遇到老公之前，因為父母離異，從小對感情沒安全感，她幾乎都是同時交往2、3個男友，「我覺得為什麼男人可以外遇，女人不能外遇，所以當時認為雞蛋不能放在同一個籃子裡。」但她也坦承，「這件事情其實一直是個秘密，我不敢告訴別人，甚至沒辦法接受自己是這樣子，可以說是無法面對。」

王宥忻為老公整理頭髮。（粘耿豪攝）

王宥忻與老公認識是在自己的演講上，她笑說：「他的朋友邀他來聽我演講，坦白說，他那時根本不是我的菜，而且我那時也有男友，他那時候也有自己的另一半。」當時的她與周遭朋友相比算是人生勝利組，幾乎沒聽過別人給建議，但老公第一次聽完演講便給了她建議，沒想到那些建議非常好用，兩人開始逐漸熟稔，「這過程中，我們聊了很多彼此的故事，有一天我對他說：『我有3個男朋友。』沒想到他竟然回應，『哇！妳也太厲害。』語氣中沒有任何批判，我瞬間覺得自己被治癒了。」

兩人後來各自整理自己的感情，歷經波折才走在一起，王宥忻感性表示：「我跟他在一起之後，感覺內心的空間越來越大，可以容納的範圍也越來越大，對自己的接納也越來越大。」她後來回頭向之前的男友們道歉，「我覺得清楚自己想要什麼以後，就會很有力量，我跟老公在一起之後，越來越清晰自己要的是什麼，感覺跟他在一起，我會有無限的創造力跟可能性。」

王宥忻打算籌備第二張專輯。（粘耿豪攝）

王宥忻笑稱兩人剛交往時，跟她的歷任男友背景不同，相較前任的成功經歷，老公負債又騎摩托車，連媽媽都不看好，但現在這麼多年下來，老公的努力媽媽也看在眼裡，「我們每周開一次家庭會議，媽媽都會特別感謝老公，真的比我更像親生的。」新專輯迴響極佳，她目前正籌備第2張專輯，3月底會先舉辦公益活動，5月底也會舉辦母親節活動。

(中時 )