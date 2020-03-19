由於SBL接下來即將進入為期兩周的停賽期，也讓19日這場裕隆與璞園之戰，很有可能變成第17季最後1場例行賽，甚至是最後1戰，儘管璞園趕緊換上新洋將賈西亞救火，卻還是無法改變裕隆最後以104比96逆轉擊敗璞園的結局。

先前效力ABL富邦勇士的賈西亞，由於ABL無限期延賽，才被富邦釋出轉投璞園懷抱，為了趕上昨晚這場比賽，璞園只能趕緊幫他辦好工作證，直到昨天下午才完成所有手續，讓他可以沒有後顧之憂上場，他也貢獻19分、12籃板。

「老實講，我們跟賈西亞才練習1次半而已，他的整體狀況還可以，但畢竟他才剛來，造成我們下半場打得越來越不像自己，只想把球傳給兩個洋將，」璞園總教練麥班達說，「就看接下來兩周怎麼用，我也不知道，就看球員自己心態。」

不過璞園輸掉這場可能是最後1場的例行賽(因為新冠肺炎疫情)，或許會讓他們宣告無緣季後賽，假如中華籃協決定不打例行賽，直接從季後賽開始打起的話，目前上、下半季冠軍都是台啤，進行挑戰賽的將是排名第2的裕隆與第3的台銀。

裕隆逆轉的頭號功臣是小洋將基恩，他拿32分、12助攻與9籃板，又跟大三元紀錄擦身而過，他在賽後也不禁大嘆，「怎麼又是差一個？」裕隆執行教練李啟億對未來兩周的訓練計劃則是，「保持正常練習，然後多看影片調整狀態。」

(中時 )