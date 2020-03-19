大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海。 （圖／取自日本統合幕僚監部網站）

日本統合幕僚監部網站。

日本統合幕僚監部今（19）日公布，中國大陸4艘軍艦18日在沖繩與宮古島之間水域，往北行駛，航向「東中國海」。此4艘中國大陸軍艦包括1艘驅逐艦，2艘4護衛艦和1艘補給艦。

大陸軍機曾於2月9日、10日連續兩天飛海峽中線繞台進行遠海長訓。16日晚9點左右，又罕見於我國西南外海進行夜航訓練，空軍台南基地IDF戰機與嘉義基地F-16戰機分批緊急起飛進行攔截。

日本今天又公布中國大陸4艘軍艦18日在沖繩與宮古島之間水域，往北行駛，航向「東中國海」。

(中時電子報)