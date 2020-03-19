日本公布 大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海 22:292020/03/19 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海。 （圖／取自日本統合幕僚監部網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海。 （圖／取自日本統合幕僚監部網站） 日本統合幕僚監部網站。 日本統合幕僚監部今（19）日公布，中國大陸4艘軍艦18日在沖繩與宮古島之間水域，往北行駛，航向「東中國海」。此4艘中國大陸軍艦包括1艘驅逐艦，2艘4護衛艦和1艘補給艦。 大陸軍機曾於2月9日、10日連續兩天飛海峽中線繞台進行遠海長訓。16日晚9點左右，又罕見於我國西南外海進行夜航訓練，空軍台南基地IDF戰機與嘉義基地F-16戰機分批緊急起飛進行攔截。 日本今天又公布中國大陸4艘軍艦18日在沖繩與宮古島之間水域，往北行駛，航向「東中國海」。 (中時電子報) #宮古島 #沖繩 #中國大陸軍艦 #日本統合幕僚監部 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 日本公布 大陸4艘軍艦經宮古沖繩航向東海 - 軍事 陸不敵新冠肺炎 海軍擴張恐減緩 - 軍事 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 - 軍事 共機若越中線不走？ 嚴德發：都有備便計畫 - 軍事 《商業內幕》：陸航母滿身罩門 寄望003華麗轉身 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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