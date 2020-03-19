壽險業持有的龐大資金部位和銀行機構不相上下，近日來的全球股市重挫、各國央行前撲後繼降息，已然重擊壽險公司的資產與投資部位，惠譽國際信評指出，壽險業目前還有另一項危機：新冠疫情帶來的死亡率風險激增，令壽險公司的盈利、準備金和資本金。短期內多方面面臨壓力。

惠譽國際評級19日指出，考慮到近期新冠病毒疫情爆發對亞太地區壽險公司信用品質造成的相關影響，惠譽已將包括中國、日本和韓國壽險行業的評級展望，從穩定調整至負面。

對於疫情發展的高度不確定性，惠譽分析團隊認為，需要提前預防長期的可能演變，如總體經濟的持續動盪，可能會引發信用市場的進一步惡化，從而導致債券和貸款違約頻頻發生，勢將加劇壽險公司的法定資本水準壓力。

惠譽表示，預期部分評級展望原為穩定的壽險公司，近期將被調整為負面，而目前評級展望為負面的壽險公司，短期內評等被調降的可能性較高。

(工商 )