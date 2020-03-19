大陸外交部發言人耿爽今天再次就反制美國媒體一事嚴辭譴責美方說，事實充分證明，美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽和具有欺騙性的，對於美方種種打壓和歧視性做法，中國媒體已經隱忍了太久，但委曲未能求全，美方反而變本加厲，中方對此要堅決反對和強烈譴責。

在19日的大陸外交部記者會上，有記者提出兩國民眾收看媒體「對等性」問題，耿爽回應說，每個國家國情不同，輿論環境、媒體生態各不相同，管理媒體的法律法規也各不相同。在這個問題上，各國都應尊重彼此的國情和對方的習慣做法。

耿爽強調，我們一直為外國媒體的正常新聞報導工作提供支援和便利，我們反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由製造假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。我們希望外國媒體和記者能夠為促進中國與世界的相互瞭解發揮建設性作用。

媒體又問：中方反制措施第三條提到，美方在簽證、行政審查、採訪等方面對中國記者採取歧視性限制措施，中方將採取的對等措施具體指什麼？

耿爽答稱，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和打壓。中國媒體駐美記者工作和生活的正常秩序遭到嚴重破壞，許多人回國休假後因美方無故拒簽而無法返回美國工作，申請簽證時被要求提供很多額外材料。

耿爽說，2018年12月，美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量驅逐中方媒體記者。事實充分證明，美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽和具有欺騙性的。中方多次就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責。

耿爽強調，對於美方種種打壓和歧視性做法，中國媒體已經隱忍了太久，但委曲未能求全，美方反而變本加厲。當遭遇不公待遇和無理打壓，面對「雙重標準」和霸權欺淩，我們支援中國媒體堅定維護自身的聲譽和利益，中方也將被迫根據對等原則對美國媒體記者採取相應措施。

(中時電子報)