一名自稱停課當校學生PO文表心聲「不只肺炎會殺人」 (圖／翻攝自Meteor)

原PO表示，自有學生確診以來，每天都要面對媒體大陣仗守候 (圖／翻攝自Meteor)

原PO表示，有某媒體記者鏡頭前戴口罩，一轉身就拔下來，根本作秀 (圖／翻攝自Meteor)

新冠肺炎疫情延燒，北市某高中因出現2名確診病例，宣布全校停課至27日。該學校一名學生在論壇上PO文表心聲：「不只肺炎會殺人」，控訴綠媒不實報導，直說「病毒恐怖 某些媒體更恐怖..」。

一名網友在匿名論壇《Meteor》PO文，表示自己是停課當校學生，近期都必須面對媒體大陣仗在校門口站崗的畫面，他說「這是你們的工作 我尊重」，但表示有某些媒體站在外面好幾個小時也罷，不僅跟學生搭話訪問，還會嗆聲。原PO不滿說「這陣子穿著外套要忍受多少歧視，你們追了一篇新聞寫了一篇報導，換來的是世俗對我們的銳利眼光，病會好，但外人對我們的觀感很難改變，病毒恐怖，某些媒體更恐怖」。

原PO表示，前幾日有綠媒報導確診高中生是熱舞社，還PO文炫耀自己得病，但當事人跟熱舞社根本沒關聯也沒接觸，更沒有炫耀自己得病，卻因這篇報導，導致熱舞社同學遭異樣眼光對待，致電反應後，電視台卻表示不會撤下影片，會在當天節目說明，但節目上卻用「不用管他是什麼社團」輕輕帶過。

原PO更貼出一系列照片，砲轟另一家綠媒「什麼叫作秀」，控該媒體記者鏡頭前口罩戴好戴滿，一離開鏡頭卻立刻拔掉口罩。

原PO文末表示，他知道高中確診肺炎大家人心惶惶，校內也有不少人相當憤慨，這也是無法反駁的，還是祝大家平安健康。

(中時電子報)