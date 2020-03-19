枋寮高中以六年一貫，在地深耕，形塑屏南之星，優質學府！今年學測成績揭曉後，積極輔導學生，針對學習興趣，學群發展，進行志願選擇輔導，落點模擬分析，今天繁星放榜，普通班符合繁星資格人數計有42人，共有37人參加繁星推薦，錄取了37人，錄取率高達100％。當中錄取國立大學及醫學大學計有21人，高達6成，成績相當亮眼，證明偏鄉學校也有優異辦學成績。

從國中部直升的戴仁杰同學考取69級分，創該校歷年的新高，同時寫下本次屏東縣縣立高中最高分成績的紀錄。身為新住民之子的他，主動上進、勤學自勵，捨台大就讀成大，以個人第一志願錄取國立成功大學電機學系。

另一位由該校國中部直升的余承恩同學，國中社會科會考成績為B＋，經老師鼓勵、引導成績逐漸進步，今年大學學測社會科考取滿級分，錄取東吳大學歷史系。

枋寮高中校長陳志偉表示，今年繁星推薦錄取率達100％，並將19位孩子送進國立大學，包含清大、成大、台師大、中興、中央、中山等國立大學熱門科系。從國中直升枋寮高中的孩子，當初選擇留鄉就讀，除了節省通車時間的舟車勞頓，對於校園與周邊環境熟悉，能在最短時間融入高中生活，並對學校有高度認同感。透過繁星計畫，學生就近求學，成為偏鄉學生翻轉教育的成功關鍵。

(中時 )