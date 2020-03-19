英國央行宣布降息 加碼購債 23:262020/03/19 工商 林國賓 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行周四也突然宣布擴大寬鬆貨幣政策，將基準利率從0.25％調降至0.1％，購債規模加碼3,000億英鎊至6,450億英鎊。 受此跡激勵，英鎊止貶翻升，英股也由黑翻紅。 (工商 ) #英國央行 #加碼 #億英鎊 #購債 #擴大寬鬆 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資資管巨頭 正抄底中概股 04:092020/03/15 焦點新聞 疫情＋油戰 16檔高殖利率護體 04:092020/03/15 財經要聞 法人逆向加碼股 後市受關注 04:102020/03/16 證券．權證 《國際金融》抗疫救經濟，日銀宣布擴大寬鬆 14:322020/03/16 財經 「疫」起來血拼 廣三感謝祭繼續賣萌 18:112020/03/16 旅遊 降準生效 人行加碼操作MLF 04:102020/03/17 全球財經 600億紓困預算 商總促加碼 01:062020/03/17 財經焦點 數位申辦免跑分行 渣打銀行加碼推LINE平台好康 11:252020/03/17 財經 《國際金融》救經濟！ECB緊急推出7500億歐元購債計畫 09:262020/03/19 財經 對抗疫情衝擊 歐銀灑7,500億歐元購債 21:112020/03/19 財經 財經熱門新聞 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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