英國新冠肺炎疫情持續擴大，英國政府宣布各級學校停課後，亦考慮封鎖倫敦，最快可能在20日開始執行。肺炎疫情嚴峻導致英鎊破底，兌美元匯價暴跌至35年新低水準。

英鎊兌美元19日盤中下跌0.45％，降至1.1556美元，創下1985年3月以來新低水準。1985年稍晚全球強權簽定《廣場協議》（Plaza Accord），讓美元貶值，協助美國走出經濟衰退。

英鎊兌美元匯價在過去八個交易日重挫逾12％。根據FactSet數據，2020年迄今英鎊累計貶值逾10％。

英鎊兌歐元19日盤中一度觸及95便士兌1歐元，寫下11年新低紀錄，稍後回升至0.9306便士，跌幅為0.96％。

北歐聯合銀行（Nordea）資深外匯策略師隆德（Morten Lund）預期，英鎊可能進一步探底，可能跌至1.1美元，以及與歐元平價。

英國的新冠肺炎死亡人數突破百人後，英國首相強生（Boris Johnson）宣布各級學校全面停課，同時表示，「未來幾日和幾周，英國政府不會遲疑採取進一步和更快速的行動。」

強生在向全國發表演說時，政府官員則在聽取封鎖倫敦計畫，最快20日便會封城。倫敦是英國肺炎疫情重災區。員警已經待命防止宵小在封城期間洗劫倫敦。

根據內情人士透露，倫敦封城將是全面性的封鎖，每戶一次只允許一個人外出，而且不得進入當地的購物區。警方將在超市警備，藥房是少數持續開放的商店之一。

英國官員透露，居民和企業只會在12小時前得到封城通知，封城初步預計實施兩周。強生並未否認倫敦封城計畫，英國官員表示，目前「情勢變化快速。」

在此同時，英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）在研擬計畫，防止疫情重創英國經濟。

(工商 )