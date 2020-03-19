據荷蘭國家公共衛生與環境研究院網站消息，當地時間19日，荷蘭新增409例新冠肺炎確診409例，累計確診病例升至2460例，新增死亡18人、累計達76人。

(旺報 )

#荷蘭 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球