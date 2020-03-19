全球第一個元首級領袖被證實患新冠。摩納哥親王亞伯特確診！他是著名女星葛莉絲凱利的兒子。

摩納哥王室表示，現年62歲的亞伯特親王室是在本周稍早確診，「他的健康沒有引發任何令人憂慮的狀況，」他仍在私人宅邸繼續處理政務。

不過，為求保險起見，亞伯特的私人醫師與葛莉絲王妃醫療中心的專家，仍然持續監督他的狀況。

亞伯特也呼籲該國3萬9千國民，遵守隔離規定，以遏止新冠肺炎蔓延。

(中時 )