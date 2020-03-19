全球第一個元首級患新冠 摩納哥親王確診 23:102020/03/19 中時 孫昌國,蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 摩納哥親王是世界上第一確診元首級領袖。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球第一個元首級領袖被證實患新冠。摩納哥親王亞伯特確診！他是著名女星葛莉絲凱利的兒子。 摩納哥王室表示，現年62歲的亞伯特親王室是在本周稍早確診，「他的健康沒有引發任何令人憂慮的狀況，」他仍在私人宅邸繼續處理政務。 不過，為求保險起見，亞伯特的私人醫師與葛莉絲王妃醫療中心的專家，仍然持續監督他的狀況。 亞伯特也呼籲該國3萬9千國民，遵守隔離規定，以遏止新冠肺炎蔓延。 (中時 ) #新冠肺炎 #摩納哥 #親王 #確診 #元首 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本新冠肺炎累計確診851例、 29人死亡 19:552020/03/17 國際 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 陸衛健委：湖北以外地區全面有序恢復正常的疫苗接種 11:572020/03/18 兩岸 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 C羅又1隊友染疫 還是世足冠軍國腳 12:002020/03/18 體育 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 國際熱門新聞 全球第一個元首級患新冠 摩納哥親王確診 - 國際 女確診新冠肺炎仍「搭機度假」！防疫人員急尋見「爽躺沙灘」 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 川普堅用「中國病毒」WHO反酸一句話 - 國際 難逃新冠肺炎魔掌！華盛頓大學病理學教授逝世 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。