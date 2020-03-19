新冠肺炎（COVID-19）在台疫情來勢洶洶，民眾紛紛擔心外出恐有染病機會，卻有人趁此時偷偷出國遊玩，下場果然很慘，被確診出新冠肺炎。該案54確診者在金融業的身分被起底後，名嘴陳東豪、姚惠珍在節目中更加碼爆料案54回國後曾去北部知名夜店狂歡，如今遭（19）指揮中心打臉，「沒這回事」，更引起眾人怒火，要他們出來解釋。

案54近日受到許多討論，原因是他從泰國剛玩回來，又請假騙公司說去國內旅遊，但卻跑到北海道享受滑雪之旅。從疫區返台後不幸確診，留給公司收拾爛攤子，搞的全公司人心惶惶，也一時撼動到整個金融圈。

名嘴陳東豪更在節目中加碼爆料案54平時有跑夜店的習慣，不諱言表示他回台3天都有去夜店流連。另一位名嘴姚惠珍則說，案54去的夜店其實「自己也去過」，強調裡面的型男比例極高，恐讓疫情一股燒到台北型男圈。

姚惠珍說，案54去的夜店其實「自己也去過」，強調裡面的型男比例極高，恐讓疫情一股燒到台北型男圈。（摘自YouTube:關鍵時刻）

不過今日疫情指揮官陳時中強調，案54及其室友都否認有去過夜店，稱名嘴提供錯誤訊息，徒增民眾恐慌。讓網路上狂譙2位名嘴，根本是在造謠，要他們出來面對、澄清。

對此，姚惠珍回應說「貓在鋼琴上昏倒了……」。她提出3點聲明：1.我從頭到尾都沒說「他去夜店三天、三家、三次」這句話。2. 曾強調「如果」他有去那個夜店的話。3.我去的那家夜店的型男比例真的很高。

姚惠珍表示，自己的說法和報導有出入，特地截圖為證明，要大家不要以訛傳訛。不過她也強調，至於那間夜店是哪一間，她是絕對不會公開的，要大家死心。

(中時電子報)