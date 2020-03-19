台灣身心障礙藝術發展協會理事長交接，龍寶建設董事長張麗莉（左）交棒給麗明營造董事長吳春山，防疫優先不握手，以拳致意。（盧金足攝）

龍寶建設董事長張麗莉仔細看著藝術家的幸福告白，感動的紅了眼眶。（盧金足攝）

新任台灣身心障礙藝術發展協會理事長、麗明營造董事長吳春山（右）表示，要讓光之藝廊的精神繼續走下去，發掘更多身心障礙朋友的創作，吸引更多人來收藏。（盧金足攝）

獲光之藝廊媒合、經紀作品的藝術家，對張麗莉（右）卸任，以圖畫與文字表達謝意與敬意。（盧金足攝）

台灣身心障礙藝術發展協會於18日在光之藝廊舉辦第六屆第一次會員大會，第五屆理事長龍寶建設董事長張麗莉功成身退，由麗明營造董事長吳春山接任第六屆理事長，吳春山表示，藝術不受限，才華造就無限可能，要讓光之藝廊的精神繼續走下去，發掘更多身心障礙朋友的創作，吸引更多人來收藏。

張麗莉表示，台灣身心障礙藝術發展協會找到最棒的接班人，對於新任理事長的期待，希望能持續推動原生藝術的創作者，也像吳春山以手機拍出精彩照片的原生藝術，盼光之藝廊的作品，如吳春山攝影展作品秒殺。

她以「藝術之美」指出，吳春山在市政公園旁拍的一棵樹，行經時未特別注意，在吳春山眼睛裡，就是能拍出不同意境，光之藝廊有幸託付給有美學有才華的接棒者，一定可以勝任，為光之藝廊找到更多共鳴的知音。

吳春山強調，張麗莉一向是他尊敬的老師，人生路上有很多巧合，除了兩人生日一樣，他從張麗莉手中也同樣接下台灣行動菩薩助學協會，後來又各自擔任「生命線」與「張老師」的理事長，都在社福與社會輔導的領域奉獻心力，張麗莉向他提出接任台灣身心障礙藝術發展協會理事長，自己一口氣就答應。

看到身心障礙藝術家的作品，吳春山深受感動的說，藝術不受限，才華造就無限可能，接任理事長後，他會繼續光之藝廊的精神走下去，可能雖然沒辦法超越，「但是相信我可以做一些不一樣」，讓身心障礙朋友的創作，吸引更多人來收藏。

他希望這個平台成為社會真善美的組織力量，而且光之藝廊就在國美館旁，到國美館欣賞藝術作品後，來光之藝廊會有更不同的感受，獲更多人注意光之藝廊的理念。

台灣身心障礙藝術發展協會成立於2009年12月，為特殊族群在藝術創作上建造的舞台，讓世人可以透過作品了解到他們傑出天賦和努力的成果，並以「光的世界裡沒有黑暗」概念，設立實體展演的空間─「光之藝廊」，藝術成為身心障礙者與社會大眾間心靈交會的橋梁，為社會帶來愛與和諧。

經過十年來耕耘努力，「光之藝廊」已然成為國內藝術市場中身心特殊藝術創作的領導者，張麗莉任期間更致力於特殊藝術家的家庭關懷，舉辦家長工作坊增進交流外，更舉辦兩次大型的藝術之旅，帶領藝術家及家人們前往參觀台灣歷史博物館、奇美博物館、牛耳藝術中心、桃米生態園區及台中歌劇院等藝文空間。

獲光之藝廊媒合、經紀作品的藝術家，對張麗莉卸任，特別以圖畫與文字表達謝意與敬意，張麗莉仔細看著藝術家的幸福真情告白，感動的紅了眼眶。

張麗莉透過自己的影響力，將「光之藝廊」介紹給各界人士，接任的吳春山不只興建名列世界第九大新地標的台中國家歌劇院、故宮南院等令人矚目的公共建設，更投身於公益活動，曾擔任超過十數個公益組織的社長、會長及理事長，第一次擔任身心特殊藝術單位的理事長。

日前在臻品藝術中心舉辦攝影義賣個展，將所得全數捐贈光之藝廊外，期許自己發揮拋磚引玉的效果，讓更多社會大眾關注國內身心障礙的藝術創作者，認識原生藝術的真與美，增進藝術經紀與企業的媒合，提升特殊藝術產業價值，創造藝術家與企業間的雙贏局面。

台中市建築界的愛心接力賽，張麗莉與吳春山一棒接一棒，建築一棟棟城市地標，也以善心與熱情，建築人間最美的心房，光之藝廊在城市中散發溫潤的光芒，也照亮身心障礙藝術家的生命之光。

(中時 )