網傳東港某海產店中鏢 屏縣府打臉假訊息送辦 23:312020/03/19 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 網傳東港海產店有確診，屏縣府打臉假訊息送辦。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東港某間海產店19日晚間在其臉書貼出聲明，指出「因老闆女兒從美國回來，為了客人和員工安全，我們選擇店休14天，請勿做無謂的揣測及造謠，感謝客人的支持與鼓勵」，並在下方貼上寫有「號外！東港00店有人確診，之後又到＊＊＊包便當，不要再去＊＊＊ 包便當，00也休息14天隔離」字樣的line截圖，似乎是遭到假訊息攻擊而自清，對此，屏縣府也跟進澄清，屏東至今0確診案例，已請警方介入調查。 (中時 ) #網傳 #東港 #某海產店 #中鏢 #假消息 #送辦 #東港 #便當 #客人 #縣府 也許您會感興趣 推薦閱讀 網傳桃膠含膠原蛋白 攏是假！ 04:092020/03/15 醫藥健康 傳外師返台就上課 查係假消息 04:102020/03/15 地方新聞 網傳金融壽險業有確診個案為不實訊息 轉傳恐觸法 17:192020/03/16 生活 苗栗地方網傳醫院疑封院 縣府：違法 09:532020/03/17 社會 網路瘋傳南部確診病例趴趴走 高市府駁斥：假消息 13:392020/03/17 生活 𡘙師傅999個3主菜便當 送進高雄長庚給醫護補元氣 14:522020/03/17 生活 網傳日本夫妻台東醫院確診假消息 衛生局呼籲勿轉傳 14:092020/03/18 社會 網傳肺炎確診者在新竹某醫院隔離 2名被告緩起訴 14:122020/03/18 社會 荒謬疫情假消息裝甲車舊照片竟上凱道 16:332020/03/18 社會 預防群聚感染 台東縣府試辦分區及居家辦公 11:332020/03/19 生活 社會熱門新聞 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 - 社會 台北發燒就診落跑 逃逸印尼移工抓到了 - 社會 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 防疫期間還來亂 商家提告警方追查中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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