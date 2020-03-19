東港某間海產店19日晚間在其臉書貼出聲明，指出「因老闆女兒從美國回來，為了客人和員工安全，我們選擇店休14天，請勿做無謂的揣測及造謠，感謝客人的支持與鼓勵」，並在下方貼上寫有「號外！東港00店有人確診，之後又到＊＊＊包便當，不要再去＊＊＊ 包便當，00也休息14天隔離」字樣的line截圖，似乎是遭到假訊息攻擊而自清，對此，屏縣府也跟進澄清，屏東至今0確診案例，已請警方介入調查。

(中時 )