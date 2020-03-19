英國央行19日召開緊急會議後，宣布把指標利率調降15個基點，由0.25％降至0.1％的史上新低，這是該行一星期內第二度降息，希望支持遭新冠肺炎疫情蹂躪的英國經濟。

英國央行另外表示，將增持英國政府公債，以及英鎊計價的非金融投資等級公司債，達到6450英鎊規模。英國央行在聲明中指出，「新冠肺炎的蔓延，以及為了遏制病毒所採取的措施，會對經濟帶來大規模且猛烈的震撼，但應該只是暫時情況。」

(中時 )