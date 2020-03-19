救經濟！英國央行單周內二度降息 23:332020/03/19 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英銀(英國央行)19日宣布，調降利率至0.1%的史上新低。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國央行19日召開緊急會議後，宣布把指標利率調降15個基點，由0.25％降至0.1％的史上新低，這是該行一星期內第二度降息，希望支持遭新冠肺炎疫情蹂躪的英國經濟。 英國央行另外表示，將增持英國政府公債，以及英鎊計價的非金融投資等級公司債，達到6450英鎊規模。英國央行在聲明中指出，「新冠肺炎的蔓延，以及為了遏制病毒所採取的措施，會對經濟帶來大規模且猛烈的震撼，但應該只是暫時情況。」 (中時 ) #英國央行 #降息 #救經濟.新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯準會擬再降息 最多4碼 04:092020/03/15 財經要聞 美近零利率 料啟亞洲降息潮 04:092020/03/17 焦點新聞 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 川普救經濟 擬砸8,500億美元 04:102020/03/18 全球財經 美國擬砸8,500億美元救經濟 直接發支票給民眾 09:122020/03/18 財經 川普擬砸1兆美元救經濟 每人發一千美元紓困 11:272020/03/18 國際 美日擬發現金救經濟 20:132020/03/18 財經 《國際金融》救經濟，菲律賓央行降息2碼 15:062020/03/19 財經 央行決議降息1碼救經濟 重貼現率創新低 16:302020/03/19 財經 《傳產》央行降息別高興，對房市效果極有限 17:052020/03/19 財經 國際熱門新聞 全球第一個元首級患新冠 摩納哥親王確診 - 國際 女確診新冠肺炎仍「搭機度假」！防疫人員急尋見「爽躺沙灘」 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 川普堅用「中國病毒」WHO反酸一句話 - 國際 難逃新冠肺炎魔掌！華盛頓大學病理學教授逝世 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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