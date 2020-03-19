據《央視新聞》引述美國媒體報導，截至美東時間19日上午11時左右，美國新冠肺炎確診病例至少10259例，死亡病例至少152例。

美國《全國公共廣播電台》指出，在新冠病毒確診病例數跨越10000大關是個重要里程碑，儘管到目前為止，病例仍集中在少數幾個州，但目前所有50個州、哥倫比亞特區及波多黎各都發現患者感染的報告。

報導說，最近幾天，紐約州的疫情已超過加利福尼亞州和華盛頓州的疫情。紐約州已有3000例確診，州長安德魯．庫莫（Andrew Cuomo）週三在對記者說，美國海軍醫療軍艦安適號(USNS Comfort)正準備派往到紐約，以支援紐約收治大量湧入的新冠肺炎感染者。

目前美國為阻止病毒擴大傳播，已有許多州下令關閉酒吧和餐館，有些州則發布就地避難命令，並要求民眾暫停旅行，以避免疫情出現更大範圍的傳播。

(中時電子報)