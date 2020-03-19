商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，高端換屋客群重視養生及防疫需求，積極尋找高覆綠、開闊視野的新家，受疫情影響，購屋增加不同考量。（盧金足攝）

科博館、草悟道、國美館等臨大型綠地及園道周圍住宅與建案詢問度偏高。（鄉林集團提供／盧金足台中傳真）

球陷入新冠肺炎疫情恐慌，防疫宅受重視，商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，最近半個月來在住家附近科博園道散步，發現一些原本習慣住在綠園道、草悟道及國立美術館等區塊的高端住戶，以及七期住戶，有些是熟識的台商朋友，在科博館運動及散步之餘，順道打聽詢問是否有不錯的新建案，這些高端換屋客群重視養生及防疫需求，積極尋找高覆綠、開闊視野的新家。

受肺炎疫情干擾，部份滯台避疫情的台商減少出國或到大陸，只能悶在家，除了休閒重心轉向山野等空氣好人口疏散地區之外，也開始計畫往棟距大，樹多空氣清新的區域移居，大型綠園道周邊成為他們鎖定的區域。

科博草悟道沿線面園道第一排永久大棟距的優勢，即使是10年，甚至20年以上的屋齡豪宅保值性依然很高，最近換手買賣的案件數增加，科博園道附近房仲業門市業績長紅，掛起了店門市成交評比第一的紅布條。

草悟道環繞台中市區精華地帶，因為綠覆率高且生活機能完善，在土地取得不易情況下，就連中古住宅釋出也很搶手，近年推案包括國泰、鄉林、順天、忠泰、勤美璞真等大型建商都有佈局，其中「忠泰老佛爺」和「勤美之森」兩個超級大案個別總銷均達百億元以上。

目前是科博草悟道首排唯一新成屋建案「鄉林美術館」，規劃1層1戶，每戶皆挑高3.6米，均坪153坪，原本戶數就僅有18戶，鄉林慎選屋主，每年只釋出一兩戶，磁吸多組台商企業家預約賞屋，園道品牌名宅在這波抗疫氛圍中勝出的態勢明顯。

鄉林不動產研究室說，六都去年Q4平均房貸核貸成數，以桃園市74.93％最高：第二名則是台中市72.54％，而這二個都會區也是近年來家戶購屋比穩居前二名者，二者在交通、生活機能與重大建設大力助攻下，人口紅利持續湧入、購屋能力強，吸引建商插旗大量推案。

特別是台中受惠於中科產能持續擴增，2019年度中科總營業額直逼8千億，帶動就業人數超過五萬人，外來人口成長快速，所以去年建商在台中全力推案，以2.5萬戶的推案量，站上六都預售新推案量第一名。

防疫高峰期，多數民眾除了上班外出，幾乎都宅在家，假日也只敢往空曠野外或公園踏青。鄉林不動產研究室發現，在大型公園及園道的房仲門市，二、三月以來賞屋客人增多

、店門口更掛起「成交業績第一」的紅布條，成交對象以科博館、草悟道、國美館等臨大型綠地及園道周圍住宅與建案詢問度偏高。

仲介業表示，棟距大且高綠覆的園道宅，因為保值高而變成熱搜好宅，好賣好轉手，讓園道門市業績異軍突起。

鄉林不動產研究室表示，根據實價登錄資料，草悟道市民廣場旁的「月光流域」20年屋齡，去年12月成交單價為每坪36.69萬元，較前年6月成交單價30.82萬元漲幅19％；草悟道市民廣場往國美館園道方向，同樣面園道屋齡近14年的「鄉林觀雲」，去年5月成交記錄每坪單價27.95萬元，也較前年12月成交的25.43萬元漲幅達14％，因為接手買盤強勁，房子愈老反而愈值錢。

(中時 )