瓊瑤電影第一男主角的秦漢，在二秦二林時代紅遍半邊天，可說是台灣男神始祖，他在演藝圈的知名度至今難超越，而秦漢的私生活與情史卻一直備受關注，這兩年還瘋傳和女神始祖林青霞會破鏡重圓，兩人一段跨世紀的愛情故事再成熱議。

抗日名將之子 帥哥卻愛上畫畫和拍戲

秦漢是抗日名將孫元良的兒子，看似溫和的他，卻叛逆地只想往藝術方面發展，高中時進演員訓練班，18歲在國聯電影當基本演員，不久後即接拍第一部電影《遠山含笑》，當兵3年曾中斷了他的演藝路，為求生活獨立，秦漢退伍後發揮另一天賦，學繪畫並把作品放在媽媽的畫廊寄賣，沒想到畫賣的不錯，但後來秦漢還是回到演藝圈，拍了電視劇才取了「秦漢」這藝名，人生路就此翻轉。

高大帥氣卻又有溫柔眼神的秦漢，被瓊瑤電影相中演出《幾度夕陽紅》男主角「何慕天」，這部戲讓他大走紅，成為當年家喻戶曉的國民男神，從此，他幾乎成了瓊瑤戲的代表人，更是當年電影界的票房保證。

秦漢因加盟「瓊瑤家族」大開知名度，之後又主演《煙雨濛濛》、《庭院深深》等多部瓊瑤電影，以及後來改拍的電視劇，奠定「瓊瑤御用小生」地位，而他拍《在水一方》首度和林青霞合作，開啟兩人牽扯一生的情緣。在三廳電影時代，秦漢與秦祥林、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，他和林青霞在70年代傳出緋聞，但兩人真正發展成情人，則是在秦漢跟第一任太太邵蕎茵離婚後，當時兩人中間還夾了個「情敵」秦祥林，情節錯綜複雜和虐情，直逼瓊瑤小說劇情。

秦漢與林青霞情纏9年，最終各奔西東，卻在又被瘋傳破鏡重圓。(中時資料照片)

秦漢林青霞跨世紀戀情 婚外情？三角戀？比電影更曲折

秦漢在事業正火燙之際，與女星邵喬茵結婚並生下一雙兒女，但兩人婚姻僅維持9年就離婚，當年他因為是已婚身分，花邊新聞比其他男星少，只有和林青霞的緋聞不曾中斷。就在秦漢宣布離婚的同一年，林青霞宣布暫別演藝圈，赴美進修，早在此前，秦祥林也公開表態要追女神，二秦爭一林的三角習題正式上演，而秦漢與林青霞戀愛故事也開始被媒體大篇幅報導。

出乎人意料之外的是，1980年9月，林青霞、秦祥林卻宣布在美國訂婚，「二秦之爭」看似畫下句點，秦漢隔年勸回原配邵喬茵，但兩人沒有再次結婚就分手，直到5年後他又與林青霞公開認戀，兩人9年來分分合合不斷，最後林青霞在1994年嫁給香港富商邢李㷧，與秦漢雙雙淡出影壇，各自過日子，這段跨世紀戀情才正式宣告結束。

今年73歲的秦漢，外型仍維持得相當好，別有一番成熟魅力。(中時資料照片)

男神神隱偶接戲 女神變富太卻履傳婚變

秦漢淡出影壇後，單身的他過著低調隱密的生活，對外聯繫僅留答錄機，連經紀人都說要聯絡他很困難，對演戲這件事，秦漢會精挑劇本，看心情偶爾才接一檔戲，直到去年林青霞被爆低調離婚，伴隨著瘋傳她跟舊愛秦漢復合，但這段「世紀之戀」沒獲雙方正面回應，卻勾起大家對兩位巨星的回憶與關注。

秦漢今年難得現身，在女兒陪同下出門投票。(中時資料照片)

秦漢近況因此難得被曝光，他近年偶爾赴大陸拍戲，雖然鬍子花白，但頭髮仍茂密濃黑，身材維持的非常好，神采奕奕不顯老態，73歲的他反多了成熟魅力，電力一樣驚人，男神風采不減，平時深居簡出的秦漢，今年1月更難得在台灣公開現身，被拍到一身休閒，和女兒一起出門，還大方回應：「今天出來行使公民義務」，原來是投2020總統大選神聖的一票。

秦漢表示因為出國拍戲或是排隊人龍太長，他已不記得上次投票是何時，但他沒拍戲時都住在台灣，平常最大嗜好是打籃球健身，兒子孫國豪有空就帶孫女回家，讓他享受含飴弄孫的幸福，秦漢也很享受一個人的自在生活，問他打算演戲到何時？戲約不斷的秦漢倒是毫不戀棧，爽朗笑呼：「我隨時都可以退休啦！」。

(中時電子報)