前金區是高雄市眾所周知的傳統豪宅區，鄰近高雄捷運紅線、橘線交界，周邊步行可達3座捷運站，屬於高雄黃金地段，由巴巴事業投資興建的「中央花園」即位於中華三路上，步行至中央公園僅需8分鐘，樓層規劃為地上37層百米摩天高樓，是當地最知名的地標豪宅。宛如紐約中央公園周邊的絕佳地段與景觀條件，是受到金字塔頂端客層青睞的主因。

中央公園生活圈機能完備 兼具景觀與繁榮商圈

中央花園鄰近中央公園，比擬紐約中央公園旁的曼哈頓區 / 圖片由欣巴巴事業提供

中央公園被稱為是高雄都市之肺，其生活圈內間生活條件相當便利，除了中央公園本身大片綠地覆蓋外，捷運紅線R9站、捷運橘線在中華路旁的O4站、在中正四路與中山二路附近的O5站，一共三個捷運站環繞其中使得交通便利性大增，附近大立、漢神、新崛江商圈活絡經濟，再加上大同國小、前金國小與前金國中等優質學區設立其中，諸項利多條件使得房價扶搖直上，刺激房市成長，而該區段豪宅林立，中央花園則在其中即佔有得天獨厚的地理優勢，因此吸引大批如台商、醫生、上市櫃老闆等金字塔頂層顧客進駐。

122坪大格局空間規劃 享富豪居家生活

122坪大格局空間，回到家即能享受寬敞舒適的生活/圖片為本報攝

中央花園標榜屋內無暗房，全處明亮採光佳 / 圖片文本報攝

巴巴事業/業務部協理王秉逸表示，中央花園在結構工法採用SRC鋼骨鋼筋混凝土，日本三井摩天結構與住友制震技術，不惜投入鉅額成本，為的就是「安全第一」這不可挑戰的最高宗旨，讓中央花園的住戶能夠住得安心。

中央花園主打的客群為嚮往寬敞空間，頂級舒適生活的朋友，因此規劃122坪皆套房大格局空間，氣派豪華的設計讓室內採光極佳，屋內完全沒有暗房的存在，貼心的前後門設計讓屋主在招待客人時，後端的食材備料與清潔工作不至於打擾到客廳活動的進行。而餐廳與廚房的頂級廚具讓生活更添樂趣。

為了住戶停車方便，中央花園特別開挖地下7層停車場，且均為平面停車場，每戶至少可擁有兩個車位，解決位處高雄市中心車位難尋的困擾。

頂級社區公設豐富多樣 家聚宴客皆宜

中央花園38樓往外遠眺，高雄市景一覽無遺 / 圖片為本報攝

頂層為住戶交誼的好場所 / 圖片為本報攝

頂樓健身房亦為住戶常使用的公設之一/圖片為本報攝

2樓可容納24人的風雲宴會餐廳是家族聚會與宴請賓客的絕佳場所/圖片為本報攝

2樓風雲宴會餐廳用餐完後，到隔壁KTV室高歌一曲是必備的選項/圖片為本報攝

2樓廚藝教室是許多家庭主婦喜愛的場所，在這裡可以開設各類型烹飪課程/圖片為本報攝)

擁有37層樓高的中央花園，規劃豐富完善的頂級社區公設，頂樓設有健身房與星空酒吧供住戶使用，戶外可遠眺高雄景觀，2樓則規劃風雲宴會餐廳、中央廚房、廚藝教室、KTV、紅酒吧等場所。

中央花園豪宅高樓特性 成前金區新帝標

王秉逸協理指出，中央花園的設計理念為標榜「家」的感覺，欣巴巴事業用心打造，就是為了要讓住戶能夠住得驕傲，若想入主大高雄黃金地段，選擇中央花園現在正是時候。

特別採訪巴巴事業/業務部王秉逸協理，由他來解說中央花園的規劃/圖片為本報攝

(中時電子報)