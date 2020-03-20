隨著疫情襲捲全球，關於如何防範疫情等相關常識也逐漸廣為人知，其中一項即為避免大型聚會，目前全球如紐約百老匯、環球影城以及加州迪士尼知名公共場與遊樂園也因疫情關閉。不過，孟加拉為了祈求國家擺脫病毒肆虐，竟有民眾辦了一場將近25000人的大型祈禱會，令不少網民傻眼。

傻眼！盼國家擺脫疫情 信徒竟辦萬人祈禱會

據法新社報導，當地警察局長表示，大約1萬名穆斯林聚集在孟加拉南部賴布林市的一塊空地上，誦讀《古蘭經》中的「治癒經文」（Khatme Shifa），以此祈禱該國能擺脫新冠病毒。這名並未獲得官方許可的主辦者稱聲，人數高達25000人。

這場祈禱會的照片被分享到到社交媒體上，遭到了廣泛批評。一名網友在臉書上表示：「這根本難以置信，他們怎麼能在不通知警方的情況下這麼做？如果這個地方的人們發生任何事，這些人要承擔責任。」

另外，雖然有聲音呼籲政府關閉人潮眾多的公眾場所，但仍有許多民眾藉此湧入旅遊景點。對此，警方表示，他們不得不關閉包括度假勝地考克斯巴紮爾在內的兩個海灘。

根據霍普金斯全球疫情地圖顯示，截至19日，孟加拉共有14人確診、1人死亡，對擁有1.68億人口的亞洲國家而言，算是疫情較輕的國家。不過，一些醫學專家仍擔心該國沒有進行足夠的檢測，該國政府也已關閉學校，並要求民眾大規模集會以阻止病毒傳播。

(中時電子報)