今天盤中超過700支股票跌停板，最低8523點，3/5還在11455點，10個交易日跌掉2932點，最高至今跌掉3674點。底部在哪裡？

有人說10年線是底部，過去10年大盤2次從高處回檔，在10年線都止跌，10年線就是10成線，不論是100年7199、104年7203都是持股10成大買點。請勿將偶然當必然。

大盤從10393~3411與9859~3955兩次空頭市場皆大力摜破10年線，破線後跌勢更猛。執著10年線是逃避賣股票的藉口。均線是平均成本，若大盤反彈到12日線的確是壓力，因為近12天買股票平均成本就在這裡。

有人過去10年，每天買，連買10年沒賣？如果有，10年線就是平均成本，然而沒有這種人，10年前買的股票早就不知賣到那裡去，套牢的人若非買在12000、11700就是買在11500點，沒有誰成本在10年線，視10年線為底部？10年線毫無價值可言。底部不是一個點，是現象。

操作的兩大依據：時機和價位。時機重於價位。空頭市場，一張股票都不買。

通常賠最多的，不是買最高點，買最高點有停損沒事。會大賠的，都是認為已經跌很深想試試手氣的人。相對便宜就有人買，主觀認定低點不覺得還能再跌多少。明明疫情越來越嚴重，趨勢向下為何每天成交量如此巨大？除了搶反彈，也有過去3、5年沒進場的人見到大跌終於有機會撿便宜。忘記，只要創新低，就是空頭。

人通常高估自己的能耐，以為自己是股神。

當所有人的心裡，只想著一個字：賣。這個盤的壓力只會越來越大，壓力隨時有機會引爆成賣壓。萬點之上買的想賣，今天買明天看到不漲想賣、明天買後天見到下跌也賣，循環賣壓是空頭市場常態。

市場元氣大傷，融資斷頭散戶奄奄一息，反彈一律逃命，收回資金是當下第一目標，所剩不多也要賣，趁早擺脫套牢怨靈。股票市場財富重新分配時，再買進更多更便宜的股票。

全球化與科技泡沫推升最長萬點行情。過度擴張將自食惡果。

全球化瓦解新經濟秩序建立之前，離空頭的終點還很遠，經過多次反覆恐慌反彈反覆破底，毀滅性大跌才是終點。行情一灘死水，就是底部。

(本文作者為中華財經台分析師王文良)

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(中時電子報)