陳薇領導的新冠肺炎疫苗團隊啟動臨床實驗

由於就目前所知,新冠肺炎首宗病例是出現在大陸湖北武漢,美國總統川普口口聲聲說,新冠肺炎病毒是「中國病毒」,引發北京強烈不滿,雙方唇槍舌劍,爭論不斷。

據《南華早報》(South China Morning Post)19日報導,軍方與科學界消息人士透露,北京已下令,要軍方加入世界研發新冠肺炎疫苗大賽,並拔得頭籌。

據央視報導,中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領導的團隊研製了重組新冠疫苗,並已獲批展開臨床試驗。

事實上,在新冠肺炎疫情肆虐之際,全球各地研究人員都使出渾身解數,以研製疫苗。一位專家說,要是讓美國人率先達標,北京高層會覺得「沒面子」。

而中方展開臨床實驗前,才傳出美國國家過敏與傳染病研究所(the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID),還有美國麻州生技公司莫德納(Moderna)攜手,對45名年齡從18-55歲的健康志願者展開新冠肺炎疫苗臨床實驗。

上海疫苗專家陶麗娜說,中方宣佈展開臨床實驗的時間比她預期的早些。不過,她認為,陳薇和部份團隊成員應該已經注射過第一劑重組疫苗。先前微信上已有照片流傳,顯示陳薇可能注射了疫苗。

