對許多宅肥來說，要淚崩了！因為他們期待已久的每年一度成人家年華，「TRE台北國際成人展」晚間直接宣布今年的展期取消了！

TRE台北國際成人主辦單位透過FB粉絲團說，由於新冠肺炎疫情嚴重，「為確保演出人員及廣大粉絲們的健康安全，經過審慎評估及考量後，決議取消今年度的成人展，也提醒各位粉絲好好照顧自身健康並配合政府防疫措。」。

由於許多宅肥、男士們對這每年一度的「成年嘉年會」充滿期待，得到主辦單位的通知成人展取消了，不免露出失望的哀嚎，有人說「延期就好，為何要直接取消」？也有人說，「一年就這麼一次，被新冠打敗了，嗚嗚～」！

「TRE 台北國際成人展Taipei Red Expo」是台灣每年的「成人節」盛會，主辦單位集結日本一線偶像AV女優、台灣火紅Show Girl助陣，讓現場民眾眼睛大吃冰淇淋，每年總是帶來沸騰狂燒。

(中時電子報)