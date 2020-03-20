七期是台中市政治、經濟與藝文的黃金地段。（盧金足攝）

很多台商紛紛進駐七期商辦大樓，設立坐鎮台灣、放眼世界的旗艦總部。（豐邑機構提供／盧金足台中傳真）

台中市邁向國際都會，帶動經濟繁榮，也成為熱門投資城市，豐邑機構預見市場商機，在七期市政特區的兩棟商辦大樓「豐邑市政核心」及「豐邑市政都心廣場」，坐擁市政路優勢，打造匯聚金融、百貨、飯店等全方位經貿重鎮，吸引國內外客戶搶租，很多台商紛紛進軍七期商辦設立旗艦總部。

「豐邑市政核心」及「豐邑市政都心廣場」集結經貿核心的商圈優勢，並配備頂級完善的軟硬體服務，其中，「豐邑市政核心」租賃熱度續旺，創下七期商辦每坪租金新高點，一坪達1400元。

豐邑機構指出，企業主掌握商辦價格下的價值，豐邑兩大市政商辦樓除了鄰近市議會、國內外企業總部之外，亦具備智慧型管理系統、單一產權的優點，並引進國際高規的喜來登物業管理，享有一次到位的軟硬體服務。

豐邑看好台中商用不動產市場，今年第四季將推出旗下第三棟商辦大樓，位於台中市市政路、河南路口的黃金地段，由國際建築團隊精心打造的50層商辦大樓，預計將改寫七期新天際線，屆時完工後，豐邑在七期市政路上的商辦大樓將上看10萬坪，相當於1.5倍台北101商辦面積。

豐邑機構強調，持續引資招商，為企業主、零售商、住戶提供極佳的商辦中心、舒適美宅、百貨商場、飯店與物業管理等。

(中時 )