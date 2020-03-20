南韓中央防疫對策本部19日表示，前一日在大邱市不治身亡的17歲高中生死亡前進行12次新型冠狀病毒（COVID-19）檢測結果仍呈現陰性，但該病例死亡後再行檢測卻出現部份陽性反應，院方最終仍無法確定其死因。

據《韓聯社》報導說，上述的檢測是由南韓疾病管理本部和多家大學醫院聯合進行檢測所獲得的結果。該高中生生前患有肺炎，且年齡較小，因此防疫部門對其進行的新冠病毒檢測結果備受關注。

據南韓防疫部門介紹，該患者共接受13次病毒檢測，生前12次檢測均呈陰性，這名高中生發病數日後於18日死亡，死亡當天的醫院尿檢結果卻呈現部分陽性。但防疫部門認為這一結果並不完全準確，因此將其新冠病毒感染與否判定為「未定」，並將採樣標本送往多家大學醫院交叉檢測，最終得出全部陰性結果。

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈鬱表示，診斷檢測管理委員會和中央臨床委員會也將其判定為陰性，但具體死因尚未明確。對於防疫部門將嶺南大學醫院進行的檢測結果判定為「未定」一事，權埈鬱說，實驗室污染或技術問題等都有可能導致檢測結果不準確。

權埈鬱表示，嶺南大學醫院當天上午暫停進行新冠病毒檢測，防疫部門也將派官民專家組調查其他檢測是否存在類似問題。他補充道，該問題與現有檢測試劑的可靠性無關。

另有韓媒報導說，由於這名高中生已於18日上午死亡，南韓疾病管理本部將繼續對他進行檢查。如果他被確診是新冠病毒的感染者，他將成為韓國首個因感染新冠病毒不幸去世的未成年人，還將是韓國首個無基礎病的新冠病毒死亡病例。

(中時電子報)