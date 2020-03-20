20200316中天新聞 恆述稱替信徒作保背4千萬債 張菲、費玉清不再幫

恆述法師（藝名費貞綾）日前在臉書坦承因幫信徒背書，積欠高利貸高達4千萬，事後更傳出弟弟張菲與費玉清不堪這40年來幫忙還債超過2億，這次鐵了心不幫姊姊擦屁股，更揚言不排除斷絕關係。對此，通靈大師江嘉葉更直言恆述法師的無領導人格局，不宜自行創業，若能完全遵照出家人生活，佛祖將會成為她的貴人，伸出援手相救。

江嘉葉稱恆述法師有2個很會賺錢的弟弟張菲、費玉清，因此雖然是出家人，卻生活在富裕中，不吃素，常吃高檔食物，住豪宅，自擁千萬高級車，和大部有錢人一樣，享受和追求高級物質生活，這是她天生命格影響力，鼻高眼大額頭高，是絕頂聰明的美人，脣形完美線條，嘴角有菱角，能言善道，言語可甜可兇，與人相處，親和力強，很容易與陌生人混熟，結為好友，人脈很廣，眼神活躍有力，膽大心細，對她想要的東西，不管是金錢、友誼，都能很順心得到。

現年70歲的恆述法師，顴骨高聳氣旺，有做老大的個性和慾望，因此常豪邁的大撒金錢得到人心，又想在宗教界出人頭地，想蓋大廟道場，她有如此雄心萬丈是讓人敬佩，只是可惜她忽略了她的能力和財源。

江嘉葉直言恆述法師人氣雖旺，但鼻頭氣弱，下顎無力，不屬於創業型的女強人，不能掌大權和當執行者，若是跟在大法師身旁，在大道場廟宇裡當老二，是可以成功的，但無領導人格局，不宜自行創業，她最適合的命格是成為很有實力的大老闆身邊的女人，享受貴夫人高級物慾生活。

江嘉葉更間接揭開了恆述法師欠債內情，稱恆述法師50歲時進入財弱格，若安分修行，應該還可以平靜過好日子，若野心大想賺大錢，是要追著錢跑，會被財務折磨得心力交瘁，「此次財物空缺，一定要有貴人相助才能過關，這個災難絕不是魔考，是個人貪慾太重，自己害了自己，危難時除了求人，別忘了佛祖，誠心跪地懺悔，修心養性，排除貪念，做一個真正的出家人。」好在恆述法師佛緣很深，若完全遵照出家人過的生活，佛祖是會伸出手救她的。

(中時電子報)