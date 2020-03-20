疫情讓外送外帶變夯 這家公司要廣招萬人 00:222020/03/20 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球銷量最大的披薩連鎖業者達美樂，因新冠肺炎疫情改變人們外食習慣，股價和業績反而獲益。(圖摘自shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情改變了人們外食的習慣，加上部分地方政府祭出餐館關閉，只可外送或外帶的規定，美國比薩連鎖專賣店達美樂，不但沒有被疫情打倒，反而因此大發利市。該公司19日宣布，將廣招萬人加入行列。 達美樂表示，這次徵人範圍遍及門市與工廠，包括廚師，顧客服務代表，以及經理等等。 新冠肺炎重創美國經濟，許多餐飲業已啟動裁員或被迫關門。在近期劇烈波動的美國股市，達美樂堪稱難得的亮點，該公司股價今年以來累積勁揚7％，19日開盤後也大漲10％。 (中時 ) #達美樂 #外送 #外帶 #新冠肺炎 #美國 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 台股挑戰最長萬點行情…夢碎！ 04:102020/03/17 財經要聞 融資戶悲歌 萬筆追繳令今出籠 04:102020/03/17 財經要聞 台指期狂瀉 失守萬點 04:102020/03/17 證券．權證 中部大型餐飲訂桌少萬桌 業者盼5月回流客 18:262020/03/18 生活 陸房市慘澹 企業面臨生死關 04:092020/03/19 焦點新聞 估今「萬人返台」 逾600輛防疫車隊桃機「接機」 10:592020/03/19 社會 《翻爆午間精選》留學生返台機票飆漲？林佳龍：個案處理 12:312020/03/19 生活 萬人搶回台 搭防疫計程車至少等2小時 13:562020/03/19 生活 新冠肺炎肆虐蕭敬騰安全第一 取消家人出國損10多萬 20:002020/03/19 娛樂 美新冠肺炎確診數飆破萬人大關 死亡152例 23:332020/03/19 兩岸 國際熱門新聞 新冠疫苗大戰 陸拚死也要贏老美 - 時事 女確診新冠肺炎仍「搭機度假」！防疫人員急尋見「爽躺沙灘」 - 國際 麻煩大了！ 馬來西亞回教徒集體確診大爆發 - 國際 川普堅用「中國病毒」WHO反酸一句話 - 國際 全球第一個元首級患新冠 摩納哥親王確診 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。