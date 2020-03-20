新冠肺炎疫情改變了人們外食的習慣，加上部分地方政府祭出餐館關閉，只可外送或外帶的規定，美國比薩連鎖專賣店達美樂，不但沒有被疫情打倒，反而因此大發利市。該公司19日宣布，將廣招萬人加入行列。

達美樂表示，這次徵人範圍遍及門市與工廠，包括廚師，顧客服務代表，以及經理等等。

新冠肺炎重創美國經濟，許多餐飲業已啟動裁員或被迫關門。在近期劇烈波動的美國股市，達美樂堪稱難得的亮點，該公司股價今年以來累積勁揚7％，19日開盤後也大漲10％。

(中時 )