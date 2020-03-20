中央疫情指揮中心公告，自19日凌晨0時起，所有入境旅客須居家檢疫14天，旅客無親友接機，只能搭乘防疫計程車，桃園機場清晨起，排隊搭乘防疫計程車的入境旅客排隊人龍超過上百公尺，擠爆計程車排隊區域，搭上車要等待近二小時，桃機防疫車隊還請求松山機場車隊支援。（中時資料照 陳麒全攝）

新冠肺炎台灣確診案例破百，新增案例幾乎全為境外感染，中央流行疫情指揮中心宣布，自19日起，外國人禁止入境，本國人入境都須居家檢疫14天。一名美國留學生傾訴她在國外面臨的艱難處境，指出雖然台灣有人不歡迎留學生返台，但她還是決定返台，更是致歉說：「很抱歉，但我要從美國回台灣了」。

一名在美國留學的台灣女孩在網路論壇Dcard 上表示，新冠肺炎疫情大爆發，美國目前情況很糟，她坦言自己壓力也很大，「美國已經買不到生活用品，家人又一直比我緊張，搞得我兩頭燒，戴口罩手套走在紐約街頭的時候真的都會被白眼」。

原PO表示，她近日也發現網路上台灣網友對留學生一片罵聲，要留學生們不要回國的聲浪，她說看了很生氣與難過，「好像在哪都不被歡迎」。原PO說，「留學生在外打拚已經很辛苦了，不能見到家人，還要被當地人歧視，難道連自己人都要歧視我們嗎？」

她表示自己在台灣長大，因為領到獎學金所以出國念書，自己每年都有繳健保，要求網友們將心比心，「我就不信今天你的孩子在國外唸書遇到這種狀況你不會擔心、不會希望他們趕快回家？我很抱歉我在國外留學，但我要回家，我必須回家」。

留美台灣女孩的心情文一曝光後，有網友鼓勵說「台灣才是安全的，回來好好自主管理 ，不要讓家人受累就好，別讓家人擔心快回來吧」、「回來麻煩就在家待14天好嗎」、「我只譴責在這段時間還去旅遊的，留學生沒有錯」、「別當被居家隔離還不會自主管理的人」、「想太多，快回來就對了。家就是你最後的依靠！」、「剛開學那時候根本沒有爆發疫情，真的不是留學生的錯啊」。

不過，仍有網友氣憤地對留學生留言，「裝什麼可憐，住在台灣的都不是人？都你們最可憐」、「你去國外留學換到的是你的學歷，難道是我們的？為什麼一有傳染病就回台灣，沒必要回台灣增加確診數吧？」、「回來就是有可能會帶來病毒啊，大家連這個都不能抱怨喔」。

(中時電子報)