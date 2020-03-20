新冠肺炎疫情愈來愈險竣，因歐洲、美國走樣的疫情，使得國內的確診病例暴增，衝破百例。蔡英文總統和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中都表示「未來兩週是關鍵期」。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥說明原因，主要是最近14天為歐洲疫情高峰，且陸續有自歐美返台之國人，預測這些人的陽性率比以往還高，合理懷疑接下來都是類似狀況。「境外與本土個案持續維持懸殊比例」是個指標，莊人祥說如果反之，則是另外一個警訊。

中央流行疫情指揮中心19）日宣布新增 8 位確診病例，總計達108例，境外移入78例，本土30例，最近幾天的確診都是以境外移入為主。據ETtoday新聞雲報導，莊人祥表示，評估未來14天是關鍵期，主要是因為歐洲疫情屬於高峰，再加上很多原先住在歐美的國人陸續想要返台。

莊人祥接著解釋，重點不是自歐美返台得的人數特別多，而是可以想見近期返台民眾的陽性比例高於過往，也合理懷疑未來幾天會有類似情況。

莊人祥說，要是未來一段時間境外移入個案數字持續增加，他也不會太意外，但他承認這會是一個威脅，但如果能及早偵測，就可以進一步避免國內本土感染，「境外與本土個案持續維持懸殊比例」，莊人祥說這樣對國內疫情管控是比較好的指標；但是如果變成本土病例上升的話，或者未知感染源增加，則是另外一個警訊。

(中時電子報)