基隆市中山區的仙洞巖是古時相傳仙人得道升天的山洞，更是基隆市數一數二靠近市區的知名景點，但該景點及附近仙洞國小共同的候車亭卻已十分老舊，仍舊使用傳統的站牌，不僅讓學童及民眾候車時無法掌握時間，更讓旅客無法辨識，里長何銘松指出，自己已爭取候車亭改善多年，但都沒有消息。

對此，基隆市議員張秉鈞於18日指出，日前已針對仙洞候車亭特別辦理會勘，不僅會爭取候車亭加裝智慧站牌，讓等車民眾和學生清楚公車運行的情形，提升搭公車意願，更也會增加公車使用率，他指出，該工程預計在明年3月完工。

針對廣設智慧站牌，張秉鈞則表示，將可提供民眾候車時，能透過智慧型站牌獲得公車預估到站時間資訊，他說，自己未來將全力爭取基隆市傳統式站牌淘汰換新，方便民眾掌握公車移動的動態，讓大眾運輸交通服務更聰明、更便利。

關於交通改善，張秉鈞也指出，將全力爭取中山線快捷公車，解決上班族通勤需求，並利用快捷公車串連中山區景點，帶動整體觀光發展。

(中時 )