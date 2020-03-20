109年大學繁星推薦榜單於18日公布公佈，基隆二信高中再創佳績，總計有32人登上榜單，其中三位台大、三位醫學系。其中一大亮點為考上中山醫學大學牙醫系的洪千喜，她指出，嚮往衛福部長陳時中，才選則與部長相同的牙醫系為目標。

二信高中這次有三名同學考上醫學相關科系，依序為蕭邦宸、楊雨築及洪千喜，分別通過陽明大學醫學系、台北大學醫學系及中山醫學大學牙醫系，三位都邁進第八類學群的二階段篩選，朝自己的「醫學之夢」前進。

二信指出，繁星推薦中競爭最激烈的可說是醫學系，不僅第一階段競爭還要經過第二階段的篩選，二信高中蕭邦宸、楊雨築及洪千喜三位同學對從事醫學充滿著熱忱，如果有機會順利通過第二階段篩選，在學期間會全心全意學習，未來成為醫師會把醫師當作一生志業，幫助更多人更健康更快樂。

洪千喜表示，自己小時候去看牙醫，印象最深刻的是只要聽到牙醫師叫她張開嘴巴，聽到牙醫師使用有聲音的儀器時就會開始哭，但是牙醫師都很有耐心的安撫她，慢慢的讓她有安全感，也越來越勇敢的面對牙醫師的診療，漸漸長大就更愛上牙醫師的耐心，最近頻見衛福部長陳時中對防疫的指揮若定大為仰慕，知道他是牙醫師就更堅定她往牙醫發展的使命感。

二信則指出，繁星推薦是大學升學管道的第一關，也是競爭最激烈的管道，尤其是台大電機及醫學系，該校已經連續二年包辦三位台大錄取，今年更上一層樓錄取台大電機系，同時有三位通過競爭最為激烈的醫學系，其中陽明大學醫學系今年己是第五年蟬連，蕭邦宸表示他會全力以赴，希望能追隨江柔宣及鄭瑄穎兩位學姊順利進入陽明大學醫學系，往自己的「醫學夢」前進，幫助更多需要幫忙的人。

(中時 )