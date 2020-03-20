台中市七期為政經中心，尤其市政路已吸引許多銀行進駐，生活機能、學區俱佳。（盧金足攝）

市政路東接文心路，鄰近年底將通車的捷運綠線。（盧金足攝）

路寬達六十米的市政路，目前全長約兩公里，卻是大型商辦、豪宅雲集。（盧金足攝）

台中市新的商業辦公大樓，近幾年都集中在七期特區內，銷售率高。（盧金足攝）

台中市為全台第二大城市，及受惠台商回流效應，帶動土地交易持續升溫，其中又以七期新市政中心最熱絡。（盧金足攝）

台中市產業蓬勃，貿易版圖遍及全球，商業辦公大樓需求大，加上近年來二代接班局勢，商辦建案市場崛起，競相推出科技與優質並重的建案，交通與生活機能佳，企業總部選中七期，住家也就地利之便，很多台商紛以七期為購屋考量，時間就金錢，減少上下班花費的旅程距離。

受惠台商回流效應，帶動土地交易持續升溫，其中又以七期新市政中心最熱絡，以六都來看，台中市土增稅收去年年增21.7％居六都之冠，七期新市政中心特區內達新工業土地招標，以每坪322.96萬標出，建商購地看好七期「錢」景。

台中市新的商業辦公大樓，近幾年都集中在七期特區內，不僅銷售率高，單價如「聯聚中雍大廈」更站上每坪70萬元高價。

七期市政路建案備受矚目，路寬達六十米的市政路，目前全長約兩公里，卻是大型商辦、豪宅雲集，每年初秋時節，林蔭大道台灣欒樹開花，一片金黃花海，吸引愛好攝影者捕捉美景。

建商指出，市政路東接文心路，鄰近年底將通車的捷運綠線，西接環中路，連結74號中彰快速道路，還可經河南路、黎明路，銜接臺灣大道上中山高台中交流道，快速可達台中高鐵站、台中國際機場，南來北往交通四通八達。

此外，地處政經中心、市政路已經吸引許多銀行進駐，生活機能、學區俱佳，許多品牌建商包括龍寶、寶璽系列作品，聯聚建設不僅已於市政路上落成「聯聚方庭大廈」、「聯聚保和大廈」，其綠化前庭、優雅外觀，日夜景皆美。

聯聚建設今年中預計在市政路上推出新建案，規畫每戶約60坪的標配住宅，以市政路的黃金門牌，聯聚建築多年建立的口碑，將興建聯聚第一棟新現代建築，優聚建設追求完美的建案，備受聯聚粉絲期待，吸引很多人詢問。

(中時 )