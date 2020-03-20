基隆市中正、信義區於20日上午9點起，將因為更換用電設備進行緊急施工，會停水長達11小時，影響戶數達2萬4000戶，自來水公司則喊話要民眾及早儲水，做好準備備用。

自來水公司表示，台電線路設備更換工程將於早上開始動工，會停止供電，而水公司自20日上午9點起至晚間8點止共計11小時，安富新村加壓站、八斗子加壓站、調和街加壓站及深澳坑加壓站停止運作，造成停水，屆時會影響包括「新豐街、調和街、深溪路、深澳坑路、教忠街、深美街、東美一二街、教孝街、東峰街、福民街、東光路、培德路、孝東路、崇法街」等及東信路132巷將一併停水，停水戶數為「2萬4000戶」。

因為該通知在前晚才公布，讓不少民眾來不及儲水，因此上網痛批，發布的「太晚了」，對此，水公司指出，因為是臨時要更換用電設備，才會為確保安全的進行停水，希望市民體諒，而這也是為了改善市民日常用電的順暢。

(中時 )