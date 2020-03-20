潘嘉麗近來發行新單曲〈我們沒有愛錯〉及〈POSE〉，獲邀到Youtuber關韶文的YouTube頻道作客，大聊過去在新加坡航空工作時的趣事與甘苦談，當中潘嘉麗也分享自己當初空服員招考時的過程，不但一路過關斬將從上千人中脫穎而出，更笑說連餐會活動都有偷偷安插考官在現場。

曾擔任過新加坡航空空服員的她，在節目中分享自己當空姐的經驗外，潘嘉麗也分享自己在受訓四個月內就從43公斤胖到了53公斤，笑說臉腫到眼睛都變小，連穿上制服都變得很吃力。聊到為何一開始會選擇考空服員，潘嘉麗笑說：「就是一畢業的時候剛好看到有招考沒想太多就報名了，在那幾年真的真的學到很多。」

她經過層層關卡，潘嘉麗表示印象最深刻的是無非是一場「餐會」了，因為原本看似一般的餐會，實際上在裡頭卻偷偷安插了不少考官，隨時觀察考生們的臨場反應。潘嘉麗笑說：「當時我準備喝一大口水讓自己冷靜，結果一不小心水卻灑得自己全身都是，真的超糗！」然而潘嘉麗卻臨危不亂，笑說自己當時硬是跟站在自己附近的長官搭話：「我當時跟先跟他說很不好意思要先去整理一下，晚點回來再跟他聊天。」很順利的通過了在餐會的關卡。

她分享考官居然要考生們說出自己的缺點及優點，並且要說明原因，潘嘉麗笑說：「當時我說我的缺點是『好奇心太重』，太喜歡問問題。」充滿小心機的答案也讓關韶文在一旁直呼：「妳真的太厲害了！」

(中時 )