大學升學繁星推薦入學於18日放榜，國立基隆女中今年繁星計畫一共134位同學報名，其中，錄取了102位同學，全國總錄取率高達62.03％，其中亮點為一名就讀高三從小就患有自閉症的胡淓絜，雖然成長上經歷了下午多挫折，但最後經過苦讀及母親的適性教育，讓她成功考上國立海洋大學航運管理學系，令人動容。

胡淓絜指出，自己從小就因患病而被社會孤立，在家庭方面，有爸爸、媽媽及就讀私立高中一年級的弟弟組成，而她的國小時期，曾遭遇過一個教學嚴厲的的導師，不僅會要求她要求字體端正及筆畫正確，更會在其做錯事時，以罰抄課文，並佐以體罰來增強她的堅忍毅力。

胡淓絜表示，自己三年前從中正國中畢業，會考之前媽媽都會嚴厲的禁止她使用3C產品，避免她沉迷，更讓她每天習慣讀紙本的報紙，勤吸收每天的時事，這使她的閱歷豐富許多，而當我要進一步吸取新知識時，她會自主查看維基百科，找尋想要的內容。

胡淓絜感性的提到，自己繁星能上榜放榜的原因是因為家人和朋友的鼓勵和平時認真的學習態度，她母親會鼓勵她去圖書館看課外讀物，她自己還會上YouTube來觀看英文發音的影片以及英文雜誌的講解，甚至聽日本流行音樂、看日本動漫學習日文的基礎，她真的很感謝自己的母親，雖然嚴厲，但是真心對她好，而媽媽也規定她不準熬夜，每天必須晚上九點必須進房間睡覺，這樣才有好的精神去上學、讀書，她也認為當良好的習慣根深蒂固後，對學習的成長也就相對迅速許多。

(中時 )