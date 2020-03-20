基隆的線上教學演練達到100％！基隆市政府於19日指出，各級學校，為因應疫情尚未消褪可能會有需停課補課的狀況，從18日至4月1日，由教育處派員全數訪視三年級以上各班級，實際查訪教師進行線上教學的實況，並了解需協助解決之困難。

基隆市政府指出，目前基隆為因應新冠肺炎疫的蔓延，除了對防疫物資補充與相關衛教滴水不漏、線上學習載具與網路的設備到位外，更持續帶領教師精進線上教學能力；由教育處規劃辦理三梯次種子教師培訓，並責成種子教師於返校後一週內辦理校內增能，期待能同步提升全市教師資訊運用能力。

市府指出，繼13日全國首創的停課演練辦理外，自18日起，基隆市超前部署辦理全市高中以下，各班的線上教學模擬演練，並由教育處派員入校訪視，了解班級推動實況，並透過與學校行政對談，了解於「行政面」、「教學面」及「設備面」之推動現況與困難。

市府教育處指出，入校訪視有另一重點，就是要掌握各類教師的線上教學演練進程，並依照教育處的規劃，讓所有班級的導師於3月底前完成演練，導師以外的主科教師應於4月15日前完成、其餘科任教師則應於4月底前完成，此外，教育處也為尊重各領域教師之專業考量，線上教學演練不限教學平臺，採行同步或非同步方式均可，重點為確保所有學生均能有效學習。

教育處長林祝里表示，危機正是翻轉教學的契機，感謝教育界同仁努力讓更多民眾看到教師的教學實力；而基隆市教育處矢志提供給孩子最安心的學習，並給予家長最高水準的教育品質。

(中時 )