義大利新冠肺炎死亡人數單日再新增427人，累計死亡攀升到3405人，超越中國大陸的3245人，成為這一波新冠疫情死亡人數最多國家。同時，義大利今天又新增5322例確診，再創單日新高，重災區米蘭一家醫院沮喪指出，重災區倫巴底疫情失控，有太多人受感染，「我們甚至已經沒有數有多少死者。」

最新數據顯示，義大利今天新增5322確診，累計41035例，增幅14.9%，速度比過去3天更快。確診病例中，2498例重症，加護病房的病患數從2257人增為2498人，另有4400人康復。更另專家擔心的是，由於只有到醫院接受治療的人，接受病毒檢測，因此，義大利實際感染數可能遠高於此！重災區、義大利北部疫情目前還沒到頂，專家預估可能4月中才見頂，其他地區可能更晚。

為何義大利疫情會如此失控？前往義大利支援抗疫的大陸專家、紅十字會副會長孫碩鵬分析，關鍵在義大利人不認真對待封城措施，他很驚訝看見米蘭很多人在街上四處趴趴走，乘搭公交和外出用餐。孫碩鵬說，武漢在嚴格執行封城措施後，一個月疫情已見頂，他認為義大利要減緩、解除疫情的唯一藥方，就是停止一切經濟活動、停止人口流動、所有人都留在家中隔離。

義大利衛生當局分析，該國死亡人數衝高，其中一個原因是人口老化，義大利是全球人口老化第二國家，該國87%新冠死者超過70歲。此外，專家也點出，義大利部分地區的醫療系統幾近崩潰，也是死亡人數攀升的原因之一。

(中時電子報)