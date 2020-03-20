新冠肺炎對美國職籃NBA的影響持續擴大，丹佛金塊、費城七六人是最新苦主，成為NBA最新遭新冠肺炎波及的球隊。

丹佛金塊20日宣布，球團一名成員感染新冠肺炎，聲明指出，這名成員在出現新冠症狀後，已於3月16日接受檢測，目前正由球隊醫療人員照顧並隔離中。停賽之前，金塊最後交手的球隊，是9天前、3月11日對上達拉斯獨行俠隊。

費城七六人同日也有3位球團成員檢測出陽性，球團發表聲明指出其餘隊職員的檢驗結果都是陰性，基於隱私也不能公布3人的姓名。還有前三隊分別是：猶他爵士、底特律活塞、紐澤西籃網。七六人最後一支交手的球隊是活塞。

目前NBA檢測陽性者共有11人，已知姓名的都是染病者自願公開。

爵士隊：戈貝爾(Rudy Gobert)、米契爾(Donovan Mitchell)

活塞隊：伍德(Christian Wood)

籃網隊：杜蘭特(Kevin Durant)、3位不具名球員

金塊隊：1位球團成員

七六人隊：3位球團成員

3 members of the #sixers have tested positive for the coronavirus, per the team. pic.twitter.com/Pllj8wbGLX — Michael K-B (@therealmikekb) March 19, 2020

(中時電子報)