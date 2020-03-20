小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】降息1碼 推台版QE注資中小企業

救市，中央銀行火力全開，價量雙管齊下!央行昨日宣布降息1碼（0.25個百分點），這是4年來重啟降息，調降後的重貼現率1.125％，不只棄守「彭淮南防線」、創下歷史新低，還史無前例地推出「台版定向QE（量化寬鬆）」，要直接注資2000億元到中小企業。

【2】英學校全停課 2萬軍人待命

全球新冠肺炎確診病例19日直逼22萬例，而且歐洲的死亡人數已經超過亞洲。消極防疫的英國政府18日終於宣布20日起全國學校停課，外界盛傳倫敦最快在周末封城，且有2萬名軍人待命，準備進駐街道、醫院等地協助抗疫。在義大利，一天內死亡人數暴增475人，創下疫情爆發以來單日死亡人數最高紀錄，總死亡人數亦接近3000人，若此趨勢持續，再過一天，義大利因新冠的死亡人數就會超越中國大陸。

【3】談李懷仁事件 陳時中輕描淡寫

行政院副院長辦公室主任李懷仁日前被踢爆利用中央流行疫情指揮中心記者會的直播平台帶風向霸凌記者，但指揮官陳時中昨對官員用言論帶頭霸凌的看法卻輕描淡寫，反指出提問用說謊、假象等字眼有點不太好，「我只是這樣講而已」。

【4】原油價崩 中油2個月慘虧百億

新冠肺炎疫情蔓延、石油國打價格戰，國際原油重挫到30美元以下，重擊國營龍頭中油，估計2、3兩個月合計要虧近百億。中油總經理李順欽更憂慮，「今年營收恐怕連8000億都保不住，全年恐轉盈為虧。」成為5年來中油首度虧損。

【5】王力宏憂染新冠肺炎 在台居家自主隔離2月

新冠肺炎疫情蔓延全球，近年事業重心多在大陸的王力宏，去年12月29、30日期間在武漢演出，結束後在後台和多位友人握手、合照，到了1月10日開始發燒，一度燒到39度，隔2天後雖高燒消退，但王力宏為顧及防疫，自1月起返回台北家中進行自我居家隔離。

(中時電子報)